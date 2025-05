Il cantiere ’blocca’ la stazione: "Sala d’aspetto ancora chiusa. La sicurezza non è garantita"

"Le amministrazioni comunali interessate hanno vigilato sull’esecuzione dei lavori da parte delle ditte esterne? E sono al corrente dello stato in cui versa la stazione di Montelupo Capraia?". È Diego Crocetti, coordinatore di Forza Italia Capraia e Limite, a porre l’accento sul cantiere che sta interessando la stazione ferroviaria. Un’operazione di manutenzione da 15mila euro che ha per il momento reso inagibile buona parte degli spazi e che, fa sapere l’esponente di FI, avrebbe dovuto concludersi nell’arco di trenta giorni dopo l’inizio dei lavori programmato per lo scorso 7 marzo.

"La sala d’aspetto, come non è fruibile, così come il monitor informativo al suo interno. Sono state rimosse le macchine emettitrici di biglietti, arrecando un grave danno ai viaggiatori che si trovano costretti o ad acquistare il titolo di viaggio a bordo, con una inevitabile maggiorazione, o a farlo on-line – ha detto – inoltre, non essendo la stazione adeguatamente protetta da telecamere, come da noi ampiamente auspicato e suggerito a RFI e ai sindaci competenti, sono stati numerosi in questi mesi gli episodi di vandalismo". E nel chiedere un intervento volto a sbloccare la situazione, lasciando trasparire l’intenzione di portare l’argomento in consiglio comunale tramite i consiglieri di Siamo Capraia e Limite Emanuel Di Mauro e Manuel Razzuoli, Crocetti chiude con una richiesta provocatoria.

"Come Forza Italia rilanciamo la solita provocazione: se per manifesta incapacità non si è in grado di avere una stazione degna di questo nome, tanto vale chiuderla – ha chiosato - perché è inutile manutenere in continuazione uno snodo ferroviario che puntualmente viene vandalizzato".