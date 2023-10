Obiettivo: più sicurezza. Parte la raccolta firme

EMPOLI

Degrado e sicurezza. Questi i temi che continuano ad essere più sentiti dai cittadini. E in quest’ottica si inserisce l’iniziativa del Comitato “Degrado a Empoli”, che fa sapere che è stata attivata una raccolta firme contro il degrado e la mancanza di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il centro città. A consigliarla caldamente l’assessore alla sicurezza, Antonio Ponzo Pellegrini, il quale sottolinea come se un nutrito numero di cittadini aderiscono all’iniziativa, queste firme saranno poi presentate al Commissariato di Polizia di Empoli e, ove necessiti anche al Questore e Prefetto di Firenze, dallo stesso assessore e dal presidente del Comitato Isacco Cantini, in modo da ottenere maggiori pattuglie di forze dell’ordine sul territorio. Per firmare è necessario recarsi presso il ristorante “I’ Canto Ghibellino” in piazza Farinata degli Uberti, dal mercoledì alla domenica dalle ore 18 alle 22 (il sabato e la domenica anche dalle 11 alle 14). Inoltre, lunedì prossimo 9 ottobre una delegazione del Comitato sarà ricevuta dal sindaco Brenda Barnini, proprio per dibattere su questi temi.

Gli atti di criminalità e microcriminalità che in questi giorni si sono susseguiti sul territorio di Empoli e dei Comuni limitrofi, non hanno lasciato indifferente nemmeno Empoli in Azione, che lancia una proposta. "Stiamo lavorando ad un documento che vorremmo fosse firmato e sottoscritto da tutti i partiti – spiega il referente Luca Ferrara –, che evidenzi le criticità esistenti oggi ad Empoli ed il disagio subito dai cittadini. Chiediamo che per una volta si superino le divergenze politiche e si tralascino le polemiche circa le responsabilità, per concentrarsi sul risultato più utile alla nostra comunità". "La voce di tutti i rappresentanti democratici dei cittadini consentirebbe di lanciare un messaggio forte alla Prefettura – conclude Ferrara –, rinnovando una richiesta di attenzione di cui oggi c’è indubbiamente bisogno. Consegneremo questo documento all’Assessore Antonio Ponzo Pellegrini, appartenente ad Empoli in Azione, col quale nel contempo abbiamo condiviso di chiedere un Comitato Politico e di Sicurezza al Sindaco di Empoli".