Festival Ipotetico. Arte e inclusione oltre la disabilità

Tre giorni di arte, circo, danza, laboratori, spettacoli, musica e incontri che parlano di inclusione, comunità e creatività. Il “Festival Ipotetico“ torna a Montelupo Fiorentino con una terza edizione per tutti dedicata all’"arte dell’unicità"; da oggi a domenica, attività e spettacoli completamente gratuiti e fruibili da un pubblico di tutte le età, tutte le motricità e tutti i linguaggi. Il Festival, patrocinato dal Comune di Montelupo, si avvale del sostegno delle tante associazioni che credono nel valore dell’arte come strumento di inclusione e motore di cambiamento. Organizzato da Spazio Ipotetico, questo fine settimana sarà d’ispirazione per la comunità locale e i partecipanti provenienti da tutta Italia. L’inaugurazione è alle 18 di stasera in piazza della Libertà. Seguiranno il taglio del nastro de “La leggerezza del volo“, mostra del centro diurno Arco in Cielo e lo spettacolo di danza “Sospesi“ a cura dell’associazione Danzabilmente. I giorni successivi (con gli appuntamenti distribuiti tra l’Arena Piazzale dei Continenti, lo Spazio Dimensione 0 e il Tendone Spazio Ipotetico) saranno dedicati ad attività che vanno dai laboratori di circo, danza, teatro e bolle di sapone a livepainting e spettacoli clown.

Alle 18 di domani ospite dell’evento anche Iacopo Melio che presenterà proprio a Montelupo Fiorentino il suo ultimo libro “Ma i disabili fanno sesso?“. Un’opportunità unica per entrare in contatto con persone e realtà del settore e partecipare a dialoghi stimolanti sui temi della disabilità dell’arte e dell’accessibilità in un’ottica antiabilista. Il programma completo con il calendario dei laboratori è consultabile sul sito www.montelupoeventi.it. Un invito a esplorare nuovi orizzonti creativi e a riflettere sul rapporto tra arte e disabilità attraverso performance artistiche, workshop, conferenze, e laboratori. Non mancheranno momenti musicali, aperitivi con dj set, angoli dedicati al food, banchini e stand di associazioni legate al tema.