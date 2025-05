Nuovo giardino e sportello Atm. Tutti i progetti

EMPOLIDal nuovo giardino allo sportello Atm, opere pubbliche e manutenzioni: un futuro diverso e servizi in più a Sant’Andrea. Cosa chiedono i residenti? E cosa prevede il piano comunale? Se ne è parlato nell’ambito di "Frazioni al Centro", appuntamento tra giunta comunale, sindaco e cittadinanza a Sant’Andrea, che ha interessato anche l’abitato di Fontanella.

Partiamo dalle conferme. Sono già stati stanziati 100mila euro per aprire a Fontanella Urp diffuso e punto prestito biblioteca, recuperando l’ex Casa del Fascio, intervento che dovrebbe vedere la luce nel 2028. E’ in corso la prima progettazione (da chiudere entro l’anno) per la pista ciclabile da Fontanella ad Empoli; costo stimato, 75mila euro. Nel 2026 ci sarà la progettazione esecutiva e nel 2027 lo stanziamento di risorse per la partenza dei lavori.

Se nell’ex scuola di Fontanella sarà sperimentata nel 2026 una collaborazione pubblico-privato per aprirci un asilo nido, decisiva sarà la partecipazione della giunta al bando "Sport e Salute" per poter reperire fondi utili alla realizzazione di un nuovo giardino accanto al campo sportivo. Ripresa in mano, poi, la questione cimitero Fontanella. Fallita la ditta incaricata per i lavori di ampliamento, con il reintegro a bilancio delle somme investite all’epoca, l’amministrazione ha confermato di dare un nuovo incarico e concludere l’opera entro l’anno.

A proposito di manutenzioni, di concerto con la Metro Città si provvederà a pulire tombini e caditoie lungo via Senese Romana. Dai residenti, la richiesta di sistemare strade bianche come via del Piangrande e di dotare la zona di un fontanello di acqua pubblica (opera già prevista per il 2027 a Fontanella). Negato al momento da parte di Poste, l’ampliamento dell’apertura dell’ufficio postale di Sant’Andrea. Per lo sportello bancomat a servizio della frazione, invece, l’amministrazione metterà a disposizione uno spazio della rinnovata ex Casa del Fascio, affidando il servizio tramite bando aperto agli istituti bancari del territorio.