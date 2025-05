Porte aperte al gattile con “Leggenda“

Porte aperte in via Ettore Majorana, domani e domenica dalle 15 alle 17, per trascorrere due giorni a tu per tu con gli amici felini e avere informazioni utili sul percorso delle adozioni. Al rifugio Aristogatti a Empoli c’è l’Open weekend, iniziativa inserita nell’ambito di “Due stagioni per l’ambiente“, promossa dal Comune di Empoli in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa ed altre associazioni del territorio. Questo fine settimana servirà a tutti coloro che amano gli animali, nello specifico i gatti, per conoscere più da vicino la struttura rifugio municipale, avere informazioni puntuali sul percorso delle adozioni e quindi dell’accoglienza in famiglia. Un’occasione per conoscere il gruppo delle volontarie e dei volontari che si occupano dei tanti ’pelosetti’ in cerca di una casa.

Ci sarà anche la possibilità di incontrare una veterinaria ma soprattutto, nella giornata di domenica, il gattile avrà un ospite d’onore: “Leggenda festival“ arriverà fino a lì con l’autrice Annalisa Strada e il suo libro intitolato “I cicciogatti“, edito Il Battello a Vapore. L’incontro sarà a sostegno dell’associazione no profit Aristogatti. I bambini potranno portare croccantini e carezze, un piccolo gesto di affetto per allietare la giornata dei gattini senza famiglia.