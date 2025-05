Salute e sociale, una giornata con la Misericordia al Parco di Serravalle

EMPOLIUn ambulatorio mobile "open air", con il personale sanitario disponibile per offrire consulenze mediche e screening gratuiti. Maggio è il mese dedicato a sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione del melanoma. L’occasione per farlo, sottoponendosi a visite dermatologiche gratuite è domani, al Parco di Serravalle, dalle 15 alle 17.30 nell’ambito dell’open day organizzato dalla Misericordia di Empoli. Quella in programma sarà un’intera giornata dedicata al mondo dell’Arciconfraternita, ai suoi servizi e alle attività a favore della comunità. Dalla salute al sociale, dalla protezione civile alla formazione, dalle 10 e fino alle 18 i cittadini potranno mettersi in ascolto, prendere informazioni sull’operato dei volontari e assistere alla presentazione dei progetti in cui la Misericordia è impegnata.

Prevenzione e non solo: ci si potrà confrontare direttamente con le persone che prestano servizio, ma anche curiosare tra i mezzi e gli strumenti utilizzati negli interventi. Non mancheranno giochi per ogni età e momenti utili ad apprendere qualcosa di nuovo. Nell’area dedicata alla formazione, dalle 10 alle 12.30, si terrà un corso gratuito di disostruzione pediatrica, evento formativo pensato per fornire ai genitori, agli educatori e a tutta la comunità, le competenze necessarie per gestire prontamente situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace.

Durante l’open day ci si potrà iscrivere al nuovo corso gratuito per soccorritori di livello base che prenderà il via il 19 maggio. Una giornata a porte aperte per vivere il parco cittadino e far conoscere ai cittadini ciò che l’Arciconfraternita mette in campo per la comunità ogni giorno. La chiamata a partecipare è per tutti, con la speranza di ampliare ancora di più la squadra, potenziare il numero di volontari e trovare nuove leve pronte a contribuire in modo concreto alle attività.