Strepitoso Centro Taekwondo Empolese Tre ori e un argento all’Interregionale Liguria

Sono ben tre ori e un argento a costituire l’eccezionale bottino con cui il Centro Taekwondo Empolese è tornato dalla trasferta ligure a Quiliano, in provincia di Savona,per la Gara Interregionale Liguria. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Chiara Catalanotto (nella foto) (-36 kg – cinture gialle) nella categoria Kids, Riccardo Frangioni (+80 kg – cinture verdi) tra i Senior e Marco Sabella (-49 kg – cinture rosse) per quanto riguarda la categoria Cadets. La prima, dopo aver battuto Zoe Porcu (Taekwondo Dragon) ha avuto la meglio in finale su Gaia Concas del Centro Sportivo Solbiatese. Sabella, invece, ha piegato in finale la resistenza di Christian Garbarino (Centro Sportivo Solbiatese), dopo aver eliminato nel turno precedente Giulio Cassinelli (Athletics School Tigullio). Ottimo secondo posto, comunque, anche per Andrea Nocerino (-48 kg – cinture verdiblu), sempre nella categoria Kids. I giovani atleti del Centro Taekwondo Empolese sono stati accompagnati dai maestri allenatori Joseph Payas Pansoy e Joseph Jhozua Calicdan Pansoy. Adesso il sodalizio empolese sarà impegnato nel week-end del 6 e 7 maggio al Campionato Interregionale Emilia, mentre il 13 Maggio sarà la volta del Campionato Regionale Combattimento Toscana.