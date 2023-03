Le maglie da gioco degli azzurri all’asta contro il razzismo

Un’asta benefica contro il razzismo, mettendo in palio le maglie indossate dagli azzurri nelle ultime gare ufficiali di campionato. L’inizativa è stata promossa attraverso la piattaforma Charity Stars dalla onlus azzurra Empoli For Charity: le maglie sono quelle di Jean-Daniel Akpa Akpro, Koni De Winter, Tyronne Ebuehi e Ardian Ismajli indossate in occasione dell’ultima sfida casalinga contro l’Udinese. Sulle maglie è applicata la patch speciale applicata "Keep Racism Out", l’iniziativa promossa da Lega Serie A e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma "Insieme. Ovunque". Non è la prima volta che Empoli for Charity propone questo tipo di aste: spesso il ricavato aveva consentito di finanziare attività a sostegno dei reparti pediatrici dell’ospedale San Giuseppe o del Meyer.