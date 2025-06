Recupero dell’Ambrogiana, il ministro Giuli: "Dal Ministero 12 milioni, si procede spediti"

Montelupo, 21 giugno 2025 - “Da parte del ministero ci sarà una bella firma, c'è un progetto esecutivo per far rifiorire un posto che merita l'attenzione generale”. Lo ha assicurato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in merito all'accordo di valorizzazione tra Ministero e Regione funzionale al recupero della Villa dell'Ambrogiana. Intesa che porterà ad un intervento da 24 milioni complessivi (stanziati in parti uguali dal MIC e dalla Regione Toscana) per la valorizzazione della villa, delle scuderie e del giardino. A margine della sua visita a Firenze per assistere lo smantellamento della gru degli Uffizi, il ministro Giuli ha fatto tappa anche a Montelupo.

E' stato accolto dal sindaco di Montelupo Simone Londi, dal consigliere di Monteluponelcuore Federico Pavese e dallo stato maggiore toscano di Fratelli d'Italia. Ed accompagnato insieme ai tecnici a visitare l'ex-ospedale psichiatrico che dovrà rinascere nel progetto degli “Uffizi Diffusi”.

“L'obiettivo è quello di mettere a valore un luogo straordinario. L'ho visto finalmente da vicino e ne colgo le straordinarie potenzialità di recupero museale, di deposito, di ricerca e restauro e di esposizione in un contesto di musei diffusi ed aperti – ha dichiarato Giuli a proposito dell'Ambrogiana, confermando l'impegno del Ministero - l'impegno da parte del MIC è confermato: ci sono i 12 milioni di euro impegnati e ce ne sono altrettanti da parte della Regione. Adesso si procede spediti e si inizia il recupero”.