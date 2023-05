Empoli, studenti a lezione di legalità da Don Ciotti

Empoli (Firenze), 5 maggio 2023 – In tutto quindici classi degli istituti superiori empolesi 'Ferraris Brunelleschi', 'Il Pontormo' e 'Virgilio'. Studentesse e studenti oggi, venerdì 5 maggio, sono stati a lezione di legalità da don Luigi Ciotti, ospite di "Sasso carta e forbici", iniziativa di apertura del cartellone 2023 di "Battiti - Difendiamo la legalità". Don Ciotti, ispiratore e fondatore nel 1965 del Gruppo Abele, realtà di aiuto e sostegno a chi vive situazioni di disagio ed emarginazione dovute anche a dipendenze, e nel 1994 dell'associazione Libera, contro i soprusi delle mafie in Italia, dal palco del Teatro Excelsior ha risposto alle domande di ragazze e ragazzi, raccontando la sua esperienza. Ha posto l'accento su concetti come la differenza fra legalità e la giustizia, spiegando come "La legalità è strumento per raggiungere l’obiettivo giustizia. Legalità e giustizia non devono essere confuse". O ancora come "La legalità deve essere una nostra esigenza sociale, indispensabile per promuovere il pieno sviluppo della persona e la costruzione del bene comune". Numerose le domande poste dai giovani presenti, curiosi di comprendere come sia possibile fare la differenza, di capire come agiscono le mafie e quanto e in quale maniera siano ancora attuali, o ancora come reclutino 'braccia nuove'. Qualcuno ha posto invece l'attenzione su legalità e moralità, per comprendere il 'confine' che corre fra loro. Tanti i temi toccati nel corso dell'evento di approfondimento, organizzato dagli uffici Cultura, Turismo e Sportello unico eventi del Comune di Empoli e dalla Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli in collaborazione con il Gruppo Abele Onlus, e aperto dai saluti dell'assessore alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, alla presenza fra gli altri anche del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze "Abbiamo inaugurato il progetto "Battiti" ospitando don Luigi Ciotti e non possiamo che essere orgogliosi di questo - sottolinea l'assessore alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini -. Studentesse e studenti entrano in questi incontri con leggerezza, vista la loro età, ma credo ne escano molto più ricchi grazie all'incontro con personalità, come quella di don Ciotti, capaci di trasferire con semplicità e forza l'importanza della lotta all'illegalità e all'ingiustizia. Nei prossimi giorni "Battiti" proseguirà anche con le date di "Battiti Leggendari": in programma tanti appuntamenti e tante occasioni di approfondimento per tutti" importanti" "Battiti - Difendiamo la legalità" è un progetto, alla seconda edizione, promosso dall'amministrazione comunale di Empoli per promuovere la cultura della legalità, a partire proprio dai più piccoli e dai ragazzi. In questo percorso, il Comune di Empoli, partner dell'associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, mira a promuovere una profonda riflessione sul concetto di legalità e moralità. All'interno del progetto "Battiti", si inserisce "Battiti Leggendari", un'appendice dedicata al tema delle mafie, che nasce dall'incontro fra "Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto", in programma in città dall'11 al 14 maggio, e "Battiti". Programma alla mano, gli appuntamenti proseguiranno per tutto il mese di maggio. In particolare, nell'ambito di "Battiti Leggendari" rientrano due appuntamenti in programma giovedì 11 maggio, rivolti esclusivamente alle scuole: l'autrice Sara Loffredi, al mattino e nel primo pomeriggio, incontrerà sei classi delle primarie empolesi per presentare loro "La costituzione degli animali" e "Le elezioni degli animali" (Edizioni Piemme). Doppio appuntamento, con iniziative questa volta aperte a tutte e a tutti, anche domenica 14 maggio: alle 16 al Palazzo delle Esposizioni si terrà la presentazione del libro "Ero un bullo" (De Agostini) alla presenza dell'autore Andrea Franzoso e del protagonista del libro, Daniel Zaccaro, oltre che del presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi, il quale porterà i saluti dell'amministrazione comunale (modera la giornalista Samanta Panelli); alle 17.30 la Sala Maggiore della biblioteca comunale ospiterà invece la presentazione del libro "La scuola più bella che c'è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi" (Mondadori), alla presenza di Francesco Niccolini, Luigi D'Elia e Sandra Gesualdi (modera l'assessore alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini). "Battiti Leggendari" prosegue poi lunedì 15 maggio al Palazzo delle Esposizioni con la presentazione a sei classi delle scuole medie, alla presenza dell'autore, del libro di Andrea Franzoso "Ero un bullo" per poi concludersi martedì 16 maggio con un altro incontro che vede protagonista lo stesso autore: al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri, presenterà a sei classi delle scuole primarie i libri "Ero un bullo" e "Viva la Costituzione". "Battiti" comprende anche due eventi formativi: il primo, per amministratori, staff, dirigenti e responsabili comunali, si terrà lunedì 15 maggio dalle 15 alle 18 a La Vela Margherita Hack, in via Magolo 32, ad Avane, con relatori Giovanni Grandi, dell'Università di Trieste, e Giuseppina Pacilli, dell'Università di Perugia (modera Andrea Franzoso, autore del libro "Il disobbediente" (Rizzoli)); il secondo invece è previsto per martedì 16 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, nel Palazzo delle Esposizioni, con Laura Valli, dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, Enrico Carloni, dell'Università di Perugia, e Andrea Franzoso, autore de "Il disobbediente" (modera Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico). Infine, martedì 23 maggio alle 21, il Teatro Shalom sarà palcoscenico di uno spettacolo che omaggia e celebra il trentesimo anniversario della strage dei Georgofili, avvenuto nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, a Firenze: l'attentato terroristico, commesso tramite l'esplosione di un'autobomba da Cosa Nostra, costò la vita a cinque persone e provocò il ferimento di decine di persone. "Una storia sbagliata", il titolo della rappresentazione a cura di Sine Qua Non.