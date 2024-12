Vota la vetrina più bella. Sfida a colpi di tagliando verso la serata di gala

Ultimi giorni per partecipare al gioco ’Vota la vetrina più bella’. Piovono tagliandi, ma c’è ancora modo di esprimere la propria preferenza e votare il negozio che, per voi lettori, ha saputo rappresentare al meglio il senso di questo Natale 2024. Luci, addobbi e spazio alla creatività. Chi si aggiudicherà il premio del contest lanciato anche per quest’anno da La Nazione con Confesercenti e associazione Centro Storico? Lo sapremo durante la ’Serata di Impresa’ in programma per lunedì al PalaExpo di piazza Guido Guerra.

Nel frattempo, via con gli ultimi tagliandi (le urne saranno svuotate tra domenica e lunedì) da compilare e imbucare nelle apposite box allestite alla pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al bar Leontina (via da Vinci), a Gioca 3 giocheria (via Salvagnoli) e in oreficeria Alino Mancini (via Segantini).

Per un paio di giorni, dunque, si può ancora decidere a quale attività dare l’occasione di salire sul podio tra Nigi abbigliamento, Gioca3, Panificio Panchetti, Chacha accessories, Erboristeria il Mandorlo, Osteria Ì Canto Ghibellino, Solofirme, Alino Mancini, Icon Store, La Birroteca, Fontanelli, Bebè mon Amour, Hope concept store, Milano51, Fotocine, Mich&lui, Lilithnegozio, Dess, BI-BA Calzature e Ideeintesta. Ai negozianti tutti, i nostri complimenti per essersi messi in gioco e aver provato a rendere la propria vetrina unica seguendo il tema dettato dalle festività. Un’occasione di visibilità in più che passa dalle pagine del nostro giornale in un periodo dell’anno davvero magico.

Y.C.