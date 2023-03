"Vite rubate" romanzo a quattro mani

Trasferta valdelsana per la San Paolo Libri & Persone, che domani alle ore 18 ha organizzato la presentazione di un libro presso la Stanza Rossa di Castelfiorentino. Protagonista il romanzo "Vite rubate", scritto a quattro mani dai maestri del noir italiano Marco Vichi e Leonardo Gori (nella foto). Il primo è autore della fortunata serie del commissario Bordelli, mentre l’altro ha creato il ciclo di Bruno Arcieri, capitano dei Carabinieri nell’Italia degli anni Trenta. Un romanzo dal ritmo serrato, duro a tratti, che racconta la storia di un amore vero e intenso, e di un difficile riscatto nell’Italia dell’immigrazione e dello sfruttamento. Quello tra i due protagonisti, Marek e Aleya, che si incontrano nel sud Italia dove lui, disoccupato polacco, arriva per rispondere alla richiesta di braccianti per raccogliere pomodori e lei, bella ragazza nigeriana, viene scaricata come merce sulle coste italiane.

Dal loro incontro i due innamorati saranno disposti a qualunque sacrificio pur di non far spegnere la loro fiamma. Una drammatica realtà contemporanea, la storia di un difficile riscatto nell’Italia dell’immigrazione tra sfruttamento, violenza e corruzione. Per partecipare è consigliabile la prenotazione, da effettuare chiamando i numeri 392 2539513 o 339 8284720.