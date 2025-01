Vinci va verso... Scenari futuri. Al via il cantiere da tre milioni: "Fine dei lavori entro il 2026"

di Giovanni Fiorentino

"Giovedì (domani, ndr) inizieranno i lavori in via Roma, per quanto riguarda il progetto “Vinci immaginari futuri“. Ed abbiamo convocato un’assemblea pubblica alla Casa del Popolo per illustrare le operazioni alla cittadinanza e spiegare come verranno gestiti i disagi che questi cantieri certamente creeranno, così da condividerne le soluzioni". Lo ha annunciato il sindaco Daniele Vanni, facendo il punto sul maxi-cantiere da oltre tre milioni di euro che promette di cambiare il volto di Vinci. Si snoderà nell’arco di un biennio ed avrà un impatto non indifferente: basti pensare che lo sviluppo dell’opera porterà ad anticipare all’11 luglio la prossima edizione della Festa dell’Unicorno. Stasera alle 21.15, alla Casa del Popolo di Vinci, si terrà l’incontro nel quale l’amministrazione ed i tecnici del Comune illustreranno ai cittadini i prossimi passaggi.

Una maxi-operazione che porterà ad un nuovo parcheggio da circa 70 posti di via dei Martiri (con annesso rifacimento del marciapiede), nonché alla sistemazione delle aree limitrofe alla chiesa della Santissima Annunziata ed alla riqualificazione di via Roma (per l’appunto), piazza della Libertà, via Rossi e della Pinetina della doccia (mentre il settimo intervento andrà a sistemare le strade del borgo). Il programma vede la realizzazione di una nuova pavimentazione in piazza della Libertà, con sistemazione dei muretti. In via Roma i lavori ad un passo dalla partenza dovranno creare un percorso pedonale protetto, oltre ad interessare la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori).

Nella terza fase sarà creato un punto panoramico in via Rossi, per riqualificare anche l’area verde della Pinetina della doccia. Trattandosi di lavori finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la scadenza è infine ben definita: il nuovo assetto di Vinci capoluogo dovrà essere ultimato entro le prime settimane del 2026.