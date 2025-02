Vinci guarda al futuro. Partito il maxi cantiere che riqualificherà il centro

La scorsa settimana è ufficialmente decollato “Vinci Immaginari Futuri“, il maxi-cantiere Pnrr da oltre tre milioni di euro che dovrà riqualificare il capoluogo. E pochi giorni fa è stata istituita ufficialmente la commissione di “Vinci Città Museo“, il progetto che porterà alla realizzazione di sette opere d’arte da parte di altrettanti artisti che soggiorneranno per un certo periodo a Vinci. Il cantiere è partito da via Roma, con la ripavimentazione, la collocazione di nuovi arredi urbani e l’allargamento dell’area verde presente nella zona bassa della strada: l’obiettivo è quello di concludere questa parte entro l’inizio della stazione turistica. Da aprile a giugno l’attenzione si sposterà in Via Cimabue, dove verranno realizzate una stazione turistica in grado di ospitare 70 posti per auto e bus e un’area verde. L’area di cantiere è già attualmente recintata e costeggia la parte bassa di Via dei Martiri, che sarà oggetto di lavori a luglio ed agosto. In particolare nella zona della chiesa della Santissima Annunziata: saranno realizzati dei marciapiedi più larghi (da rifinire a settembre) per un’opera che vedrà anche la sistemazione di segnaletica e pavimentazione. A fine agosto gli operai saranno impegnati anche nel rifacimento della Pinetina della Doccia e di via Montalbano sino a fine anno: nuovi arredi e un vialetto interno in corrispondenza del Giardino Zeffirelli, in aggiunta a un nuovo marciapiede. Stesso discorso per via Leopardi, che verrà riqualificata con circa 80 posti auto. Il 2026 vedrà via Rossi (eliminato dal progetto la "terrazza panoramica" inizialmente prevista a vantaggio di maggiori risorse da destinare ad altre zone) coinvolta nei primi due mesi per rifinire la nuova pavimentazione, proseguendo poi con le rifiniture di via Montalbano e della Pinetina della Doccia. Novità anche in Piazza della Libertà, l’ultimo intervento del lotto da attuare fra marzo e aprile 2026: i parcheggi saranno preservati. "Togliere posti auto da Piazza della Libertà significherebbe penalizzare le attività commerciali presenti intorno alla piazza e su via Giovanni XXIII – dice il sindaco Daniele Vanni - così abbiamo deciso di riqualificare la piazza mantenendo i parcheggi". Nelle prossime settimane, sulla base del bando la commissione di Vinci Città Museo individuerà gli artisti da coinvolgere nell’iniziativa: le sette opere d’arte saranno successivamente installate lungo le vie del borgo.