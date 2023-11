Viaggiare in modo sostenibile. Trucchi per risparmiare sui consumi. L’incontro con il giramondo Di Guida

Cucina, viaggi e moda sostenibile: se ne parla domani nell’ambito della seconda iniziativa del progetto "Giovani.com - Comunità ecosostenibili" realizzato da Arci Valdarno Inferiore Aps e Arci Empolese Valdelsa. L’appuntamento è alle 18 al Circolo Arci di Petroio a Vinci dove giovani esperti del territorio guideranno i partecipanti in un dibattito incentrato sul tema del turismo, diventato sempre più "mordi e fuggi" di questi tempi. Indigestioni di monumenti, panorami e rotte classiche, pochi giorni a disposizione e orde di turisti che invadono le città. Città che cominciano a perdere identità, città in cui la storia e le tradizioni sono stritolate in pacchetti "usa e getta" a scapito dei territori e di chi li abita quotidianamente.

A portare un’esperienza diametralmente opposta durante la serata sarà un relatore d’eccezione, originario di Empoli ma cittadino del mondo e giramondo di professione. Antonio Di Guida, esperto di viaggi in solitaria e scrittore "on the road" racconterà le esperienze collezionate in Africa, Asia e Iran in sella alla sua bicicletta. Il backpacker porterà il proprio contributo sulla necessità di proporre modi alternativi di viaggiare per avere un impatto diverso sul pianeta, per godersi in maniera "slow" paesaggi e itinerari lontani dalla massa turistica, per apprezzare e tessere relazioni con i territori e con gli abitanti del luogo. Sarà l’occasione (nell’incontro gratuito) per confrontarsi con l’autore su modalità, difficoltà e vantaggi di una scelta che tende ad anteporre le relazioni umane, il rispetto del territorio e degli abitanti, a un turismo di sfruttamento delle risorse del pianeta e dei territori. Obiettivo del progetto, realizzare una guida cartacea sulle buone pratiche in tema ambientale rivolte a tutti i cittadini e ai circoli Arci, che con messaggi chiari sappia dare veloci consigli per fare bene all’ambiente e al portafoglio. Piccoli trucchi per risparmiare su consumi e non sprecare acqua o altri beni comuni, ma anche spunti su mete lontane dal turismo di massa e come visitarle impattando il meno possibile sul pianeta Terra.

Y.C.