Via degli Orti, restyling a primavera

EMPOLI

Via degli Orti, ci siamo. È stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori di manutenzione per la riqualificazione di uno dei principali accessi al centro storico della città. Le opere prenderanno il via tra marzo e aprile prossimi. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che consisterà, nel concreto, nella realizzazione di una nuova pavimentazione stradale. I lavori sono stati affidati per un importo di 92.857,29 euro alla ditta Società Ingegner Magnani srl con sede a Lamporecchio e prenderanno avvio all’inizio della prossima primavera.

"Si tratta di un intervento di rifacimento completo che interesserà la pavimentazione, migliorando così il livello di sicurezza stradale e restituendo un maggiore decoro a una strada del centro", sottolinea Adolfo Bellucci, assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli. Durante questo mese, prenderanno inoltre il via anche altri rilevanti interventi di asfaltatura con il completamento di via Ponzano e l’interessamento di altre strade del centro, che si concluderanno con via degli Orti.