Via Cino da Pistoia, ecco un’altra "zona 30"

Una "zona 30" lungo via Cino da Pistoia, nel tratto compreso fra l’intersezione di via Gremigneto e via Belvedere. È quanto istituito dal Comune in via definitiva dalla scorsa settimana, dopo le limitazioni decise in via sperimentale già durante i lavori di riqualificazione del primo tratto della "Strada Verde" che avevano interessato l’area in questione nei mesi scorsi. Il cantiere si è concluso lo scorso dicembre, ma l’amministrazione comunale ha deciso a quanto sembra di confermare la misura definitivamente, "al fine di creare un percorso pedonale, la viabilità verrà modificata mediante il restringimento della carreggiata". Un provvedimento che prevede quindi l’istituzione permanente di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP13. Si tratta della seconda zona 30 istituita negli ultimi mesi, dopo quella di via IV Novembre (accompagnata in quel caso anche da una ztl). A Vinci sembra insomma esser stata varata una "stretta", a garanzia ulteriore dell’incolumità dei pedoni.