Via 2 giugno, il cantiere è ripartito. Novità anche per l’ex Aeronautica

I lavori in piazza Boccaccio si stanno avviando verso la fase finale, mentre qualche settimana fa (dopo la pausa natalizia) sono iniziati quelli in via Roma. E da ieri, gli operai sono tornati al lavoro anche in via 2 Giugno. Questo lo stato d’avanzamento del maxi-cantiere Pnrr da oltre due milioni di euro che ha per obiettivo ultimo la riqualificazione del centro urbano. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, facendo il punto della situazione.

Per quel che riguarda nel dettaglio via 2 Giugno, è prevista la rimozione dell’asfalto nella parte compresa fra via Cavour e viale Matteotti e la ripavimentazione dei marciapiede della via. La superficie corrispondente ai marciapiede, verrà rivestita, come già annunciato in precedenza, utilizzando i sampietrini, gli stessi recuperati dalla vecchia pavimentazione di piazza Boccaccio. Proprio il destino della precedente pavimentazione fu motivo di dibattito in consiglio comunale sul finire della scorsa legislatura, con tanto di raccolta firme promossa dalla Lega e intervento critico nei confronti dell’amministrazione Cucini da parte del rettore dell’Unistrasi Tomaso Montanari (al quale l’allora cittadino Giacomo Cucini rispose per le rime, indicando alcune imprecisioni storiche nel commento dello studioso).

Il Comune ha fatto sapere che garantire l’accesso pedonale alle attività commerciali e agli ingressi delle abitazioni di via 2 Giugno durante questa fase delle operazioni sarà compito dell’impresa edile. Per quel che riguarda le tempistiche, poche settimane fa il Comune aveva approvato una richiesta di proroga pervenuta dall’impresa che sta occupandosi del cantiere. A seguito di alcune modifiche in corso d’opera, la ditta ha chiesto all’ente la possibilità di prorogare la scadenza del termine ultimo di fine lavori al prossimo 30 aprile e la richiesta è stata accordata: l’obiettivo resta quindi quello di concludere il tutto entro la fine della primavera, nella migliore delle ipotesi.

Sempre in tema di lavori pubblici, l’ultima novità riguarda il recupero dell’ex-Aeronautica: lunedì scorso è stato affidato l’incarico per la progettazione e la relativa sicurezza in merito al quinto lotto dell’opera, che riguarderà la bonifica dell’area di pertinenza della palestra.