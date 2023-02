Verso le primarie Pd Vademecum al voto

EMPOLESE VALDELSA

La chiamata alle urne è sempre più vicina. Si vota domani dalle 8 alle 20: sono 49 i seggi allestiti nell’Empolese Valdelsa. I cittadini sono chiamati ad esprimersi nella scelta del segretario nazionale del Partito democratico e per la Toscana anche di quello regionale. Saranno 500 i volontari che permetteranno le operazioni di voto per le primarie. I candidati alla segreteria nazionale sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, mentre per la segreteria del Pd Toscana sono in lizza Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

Negli undici comuni dell’Unione saranno allestiti 3 seggi a Capraia e Limite, 6 a Castelfiorentino, 3 a Cerreto Guidi, uno a Certaldo, 15 a Empoli, 6 a Fucecchio, uno a Gambassi Terme e uno a Montaione. Due i seggi a Montelupo Fiorentino, 6 quelli allestiti a Montespertoli e 5 a Vinci. Ad ogni seggio corrispondono le sezioni elettorali di riferimento.

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti al Pd e i non iscritti che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Possono votare anche elettori fuori sede (studenti, lavoratori ed elettori che si troveranno fuori dalla loro regione di residenza e vorranno partecipare alle primarie); giovani dai 16 anni in su; cittadini Ue e di altri Paesi. Queste categorie devono pre-registrarsi online inserendo la documentazione richiesta. I residenti all’estero e le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità, malattia possono votare attraverso la piattaforma on line oppure. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale e a devolvere un contributo di due euro destinato direttamente al territorio. Per votare basta tracciare una X sul riquadro con il nome del candidato sulla scheda elettorale o selezionandolo se si vota on line. Queste modalità di voto sono valide sia per la scelta del segretario nazionale che per quello regionale.