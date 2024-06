Verso la nuova scuola. Sarà pronta tra due anni

VINCI

Un’operazione con un quadro economico di poco inferiore ai tre milioni di euro complessivi, che dovrà portare alla realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia a Vinci capoluogo e dovrà chiudersi fra poco meno di due anni. Sono questi i tratti salienti del cantiere relativo alla scuola "Stacciaburatta", attualmente in corso. Proprio nelle scorse ore, il nuovo sindaco Daniele Vanni ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici comunali. Stando al progetto finanziato in primis grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo edificio avrà una superficie lorda complessiva di oltre mille metri quadrati e la nuova scuola d’infanzia sarà composta da tre blocchi: quello centrale, dedicato alle attività motorie, il blocco delle sezioni e quello dei servizi generali. Saranno creati anche laboratori, aree per il ricevimento dei genitori, spazi per la lettura e il gioco. Nel piano è inoltre prevista anche la realizzazione di una serie parcheggi pubblici lungo via XXV Aprile, a beneficio della nuova struttura e della cittadinanza in generale. Per quanto concerne le tempistiche, sulla base di quel che riporta l’ultima versione del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026, l’opera dovrà essere completata entro il 2 giugno del 2026. Per entrare pienamente in funzione, con tutta probabilità, all’inizio del successivo anno scolastico.

"Vedere la struttura che inizia a prendere forma è una bella emozione, soprattutto dopo aver vissuto in prima persona la chiusura della vecchia scuola d’infanzia – ha commentato il primo cittadino, facendo il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori - ricordo la preoccupazione dopo le verifiche approfondite sulla sicurezza della precedente struttura, il trasferimento in fretta e furia nell’edificio provvisorio in Val di Sole e le prime riunioni che hanno portato alla realizzazione del progetto preliminare che finalmente sta diventando realtà. Vinci si appresta ad avere una delle scuole d’infanzia più all’avanguardia della nostra area per l’attività didattica, la sicurezza, i servizi educativi e il risparmio energetico".