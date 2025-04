Verso il Primo maggio. Le iniziative per vivere una giornata tra svago, riflessione e convivialità

EMPOLESE VALDELSAFiere, sagre, mercatini e passeggiate. Ma anche momenti di ascolto e raccoglimento. Il Primo maggio nell’Empolese Valdelsa è una mappa di eventi variegati e pensati per tutti. Ecco qualche spunto su come trascorrere la giornata di giovedì. E’ libero e gratuito a Empoli l’ingresso a "La braciata" di Serravalle. Grigliata e intrattenimento con magia, musica e teatro. Pranzo, merenda o cena tra i banchi dello street food... senza annoiarsi. I piccini potranno assistere allo spettacolo di magia di Tommago, a movimentare la serata invece sarà il live show de "La Bandaccia" di Castelfiorentino. E’ un Primo Maggio in musica anche quello organizzato a Cerreto Guidi. Sale e giardino della Villa Medicea si aprono all’"International Jazz Day Unesco 2025". L’appuntamento è alle 16.30, con la visita guidata gratuita in Villa su prenotazione (al 3316335379). Alle 17.45 tutti in ascolto di "Charles Mingus. Nel suo contrabbasso tutta la storia del jazz", incontro dedicato all’innovatore e ribelle del jazz, riproposto da Francesco Martinelli con gli interventi musicali di Silvia Bolognesi al contrabbasso e di Emanuele Parrini al violino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. A Vinci, ricco il programma proposto dal Circolo l’Apparita, dove torna la 41ª edizione della storica Festa Popolare del Primo Maggio, all’insegna della ruralità, del buon cibo e della socialità. Il corteo dei trattori partirà alle 11 con la sfilata dei mezzi agricoli. Dopo il pranzo contadino delle 13, gara a colpi di torte. La sfida ai fornelli terminerà con gli assaggi per decretare il dolce vincitore. Nel pomeriggio, musica dal vivo e giochi popolari per tutte le età.Ricette della tradizione e clima conviviale? Si potrà optare per la sagra del carciofo a Empoli o quella del cinghiale a Montespertoli, dove la festa prenderà vita anche nei circoli Arci. A Martignana si potrà pranzare con l’accompagnamento di un cantastorie per poi curiosare tra i mercatini aperti tutto il giorno o sfidare i commensali al torneo di briscola. Le previsioni su piazza Roma a Gambassi Terme mettono in guardia: è allarme pioggia. Ma di dolci e garofani rossi, una "distribuzione" speciale di fiori e golosità ai passanti, in mattinata, coordinata da Auser. Per smaltire le abbuffate di questi giorni di vacanza e ponti primaverili, avranno l’imbarazzo della scelta gli amanti dei trekking in natura.A Fucecchio dalle 18.45 c’è la visita in notturna del Padule (gratuita ma a numero chiuso) adatta anche alle famiglie con bambini. La parte iniziale sarà dedicata al birdwatching nella zona di Castelmartini: portandosi il binocolo da casa, con i consigli della guida si potranno osservare aironi, anatre, falchi di palude e tante altre specie che frequentano l’ambiente palustre. L’escursione continuerà anche dopo il calare del sole quando sarà percorso il Bosco di Chiusi, per imparare a riconoscere i canti dei rapaci notturni. Tre chilometri pianeggianti da percorrere con scarponcini, piccola torcia elettrica e cena al sacco ([email protected]). Silenzio, natura e spiritualità sulle colline di Montelupo. E’ la proposta della parrocchia di San Donato a Livizzano e Santa Maria a Pulica guidata da don Cristian Meriggi. In occasione della giornata di preghiera in onore di San Giuseppe Lavoratore ci sarà un pellegrinaggio da San Donato al Convento di Santa Maria della Pace a Botinaccio. Ritrovo alle 8.15 in via Montelupo 188, a Montespertoli, Messa alle 11 presieduta dal cardinale Ernest Simoni e poi pranzo al sacco in convento.

Ylenia Cecchetti