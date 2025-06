"Vandalismi e danni alle macchine, servono interventi concreti"

Un incontro pubblico, possibilmente alla presenza del comandante dei carabinieri, per fare il punto sulla "questione sicurezza". È la richiesta che nei giorni scorsi hanno inoltrato alcuni cittadini di Capraia e Limite al sindaco Alessandro Giunti, che arriva ad alcune settimane di distanza dagli episodi segnalati nell’area del circolo di Capraia (fra auto vandalizzate e risse fra giovanissimi) che hanno spinto avevano spinto alcuni abitanti del rione Mazzantini (fra via Mazzantini, via Carnevale e via Moro in primis) ad incontrarsi per tirare le somme e chiedere all’amministrazione comunale ed alle forze dell’ordine un intervento risolutivo per risolvere le criticità evidenziate che vengono attribuito ad un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni (alcuni dei quali provenienti da fuori Comune).

Lo scorso aprile, alcuni abitanti di Capraia avevano trovato le rispettive automobili danneggiate dai vandali ed erano stati segnalati anche casi di spaccio di sostanze stupefacenti. La situazione, anche alla luce dell’interessamento dell’amministrazione, aveva a quanto sembra fatto registrare un miglioramento.

"Auspichiamo che siano installate delle telecamere di sorveglianza, perlomeno i prossimità del ponte e della rotonda – si legge nella lettera scritta dagli stessi residenti per fare il punto della situazione – e chiediamo che le forze dell’ordine continuino la loro vigilanza nelle ore critiche, in particolare dalle 20". Un primo incontro fra il primo cittadino, le forze dell’ordine ed un rappresentante dei residenti dovrebbe tenersi il prossimo venerdì ad Empoli. E da lì, potrebbe poi essere convocata una nuova assemblea pubblica, sulla carta.