Tre atleti della Canottieri Limite rappresenteranno l'Italia in competizioni internazionali

Gli atleti della Canottieri Limite continuano a vestire l’azzurro della Nazionale. Saranno tre, infatti, i giovani canottieri limitesi a rappresentare l’Italia in giro per il mondo. Partiamo dalla conferma di Cesare Borlenghi, che già a maggio si è laureato vice campione Europeo, il quale ha conquistato con i colori della Canottieri Sampierdarenesi la possibilità di partirà alla volta di Trakai per i Campionati del Mondo che si disputeranno in Lituania dal 6 al 10 agosto prossimi.

Oltre a Borlenghi, che adesso prenderà parte a un raduno federale per definire gli equipaggi azzurri per la kermesse iridata, anche Rebecca Lensi ed Emma Luchetti dopo una grandiosa performance sono riuscite a strappare il pass azzurro e gareggeranno in Quattro Senza Under 19 alla Coupe de la Jeunesse, competizione europea che si terrà in Austria a Linz dall’1 al 3 agosto. Le due ragazze, ancora Under 17, hanno chiuso la loro qualificazione con un ottimo piazzamento (seconde in finale B) centrando un risultato che lascia ben sperare anche per i prossimi Campionati Italiani e che riporta la squadra femminile biancazzurra in nazionale dopo quattro anni di assenza.

Le ennesime soddisfazioni per la Canottieri Limite sono arrivate durante le selezioni Under 19 che si sono tenute domenica scorsa a Piediluco e convocate dalla Federazione Italiana Canottaggio proprio per definire la rosa di atleti che vestirà la maglia azzurra ai due appuntamenti internazionali.