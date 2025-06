Real Isola sfida Arenametato per la finalissima regionale al Brizzi

Caccia alla finalissima regionale stasera per il Real Isola, che alle 21.30 sarà di scena al Brizzi di Margine Coperta contro l’Arenametato. A distanza di tredici giorni dalla vittoria ai calci di rigore contro gli aretini del Ca Benzina 78, quindi, gli uomini di mister Filippo Martini sono pronti a tornare in campo per rincorrere quel trofeo che ancora manca nella bacheca gialloblu. Un bel mondo per ‘dimenticare’ la sconfitta dello scorso maggio nella finale scudetto di casa nostra. Mai si era spinta così avanti nella competizione regionale il Real Isola, che di fronte si troverà però i vice campioni toscani in carica. Nei quarti di finale gli arancioneri versiliesi, in finale nel frattempo anche per lo scudetto provinciale, hanno eliminato 2-1 in rimonta Le Cerbaie di Stabbia, altra formazione del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa. La vincente di questo confronto andrà quindi a giocarsi il titolo toscano contro chi prevarrà tra i pratesi del Kickers Narnali e il Palazzi, campione del Comitato Etrusco Labronico, sempre stasera. Ricordiamo che anche in questo turno in caso di parità al termine degli 80’ regolamentari si procederà subito ai calci di rigore.