Gli azzurri empolesi per le elezioni regionali

La corsa per le Regionali sta entrando nel vivo. Lunedì pomeriggio, alla presenza del coordinatore regionale Marco Stella, è stato annunciato che Simone Campinoti e Claudia Ghezzi rappresenteranno Forza Italia nel territorio dell’Empolese Valdelsa alle votazioni che si terranno in autunno. "Siamo sicuri che Simone Campinoti e Claudia Ghezzi rappresentino al meglio lo spirito autentico di Forza Italia. La loro candidatura è il segno del buon lavoro fatto sul territorio e della volontà di dare una svolta vera alla Toscana – dice Marco Stella –. L’obiettivo è voler costruire qui a Empoli qualcosa di importante: vogliamo diventare il primo partito del centrodestra e aiutare con il nostro lavoro a vincere e governare in Toscana".

"Il motore propulsivo di Forza Italia – aggiunge Stella – è già in moto e contagerà tutta la coalizione. Siamo pronti e lo stiamo dimostrando su tutti i territori dove abbiamo già chiuso numerose candidature, portando entusiasmo per questa importantissima sfida che ci vede tutti coinvolti. Siamo pronti a scrivere una nuova pagina per questa regione, conclude Stella, Forza Italia sarà la forza dei diritti e dei doveri. Non promettiamo privilegi ma impegno e responsabilità. Ed è questa la vera alternativa".

La carica alle urne è pronta. "Siamo il partito delle opportunità ed è la storia di Forza Italia che ce lo insegna – afferma il capogruppo e consigliere comunale di Forza Italia Empoli del fare, Simone Campinoti –, e abbiamo il dovere di offrire risposte pragmatiche ai cittadini. Occorre denunciare i problemi con l’obiettivo di proporre soluzioni concrete. Mi candido per la Regione per dare il mio contributo per riportare al centro le persone, i loro bisogni reali. Vengo dal mondo dell’impresa, dove a un problema si dà una soluzione, con una strategia chiara. Questo è quello che vogliamo portare in politica. Serve pragmatismo se vogliamo veramente far cambiare passo alla Toscana".

Insieme a Campinoti correrà Claudia Ghezzi, attuale segretaria comunale di Forza Italia a Empoli. "Provengo da un’esperienza civica che mi ha visto impegnata nella lista Civica di Simone alle scorse elezioni comunali e con grande entusiasmo ho accettato la richiesta del partito a candidarmi alle prossime Regionali – dice –. Lo faccio per senso di responsabilità che mi ha sempre contraddistinto. Ho la volontà di portare un contributo autentico al cambiamento. Credo che più che mai ora serva coraggio per rompere gli equilibri consolidati e costruire un futuro diverso. È il tempo del merito, delle idee nuove e della verità sui problemi".