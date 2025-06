"Un centro islamico in paese?. Chiediamo alla giunta trasparenza"

"Abbiamo appreso che alcuni esponenti della comunità musulmana di Certaldo hanno chiesto all’amministrazione comunale di individuare un immobile del territorio sul mercato privato per realizzare un centro islamico. Non comprendiamo sinceramente il motivo per cui il sindaco e la giunta non abbiano ritenuto opportuno riferire durante l’ultimo consiglio comunale". È l’accusa dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Masini e Riccardo Borghini, in merito alla possibile apertura di un centro islamico sul territorio certaldese. I due esponenti del centrodestra hanno invitato il sindaco Giovani Campatelli a riferire sull’argomento in occasione della prossima seduta del consiglio. "Pensiamo che, in cambio della disponibilità, sia necessario richiedere alla comunità un passo avanti dal punto di vista dell’integrazione e della trasparenza – hanno aggiunto – ad esempio assicurando che i suddetti luoghi rimarranno aperti a tutta la popolazione e che siano garantiti i controlli da parte degli enti preposti sulle attività svolte".

Sulla questione è intervenuto anche Damiano Baldini, che ha preso spunti dai dati del referendum. "Certaldo si rivela essere in controtendenza sul quesito numero 5 rispetto a tutta l’area di Firenze. Una riflessione su quanto silenziosamente sta succedendo è d’obbligo – ha detto – come Lega, come centrodestra, chiederemo di incontrare quanto prima il sindaco ed il neo-comandante dei carabinieri, per esprimere forti dubbi e le nostre perplessità". A fare chiarezza è stato il sindaco Giovanni Campatelli, che nei giorni scorsi ha avuto un primo colloquio con i rappresentanti della comunità islamica.

"Sono venuti esternandomi l’intenzione di acquistare un immobile a Certaldo, e ne ho preso atto. Non posso vietare ad un’associazione di comprare un immobile privato – ha fatto sapere, rassicurando sulla potenziale localizzazione del centro (che sarà lontano dal centro urbano e probabilmente anche dal centro storico) qualora l’acquisizione andasse in porto – tra l’altro la comunità necessita di ampi spazi, quindi la scelta potrebbe ricadere su di un capannone industriale che sarà sicuramente fuori Certaldo. Poi certo, bisognerà che adeguino l’immobile prescelto a quelle che sono le esigenze di un centro di culto. Ma sarà un discorso da portare avanti con gli uffici del Comune e gli stessi rappresentanti della comunità islamica si sono detti felici di collaborare".