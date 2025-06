Chianti e beneficenza. La mostra? Un successo

Oltre 4mila bicchieri di vino Chianti Montespertoli venduti per le degustazioni, a conferma la forza attrattiva della manifestazione e la qualità delle produzioni locali. E soprattutto, 5mila euro raccolti per la Fondazione ospedale pediatrico Meyer. Sono i primi numeri legati alla sessantasettesima edizione della “Mostra del Chianti“, che si è chiusa domenica scorsa dopo l’inaugurazione avvenuta nel fine settimana precedente.

Riscontri positivi per il ciclo di degustazioni guidate che si sono svolte in Piazza del Popolo dal 1 al 7 giugno, tutte a numero chiuso e andate sold out. Ogni appuntamento ha avuto un tema diverso: si è partiti con il Chianti Montespertoli, per poi esplorare i vini dealcolati con Assoenologi, lo Champagne di Épernay in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi, fino ai vitigni locali con i Viticoltori di Montespertoli e ai confronti con altri territori come Modigliana, Montelupo e Terricciola.

Grande successo anche per l’iniziativa solidale legata all’Etichetta d’Artista arricchita dalla presenza di Massimo Ceccherini e affiancata dagli storici speaker Rossano Falai e Simone Armelani, i quali hanno regalato al pubblico un momento speciale di leggerezza e generosità che ha permesso di raccogliere quasi 5mila euro da destinare alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Il momento-clou è stato la battitura dell’opera d’arte associata alla bottiglia di Valleprima, che ha raggiunto un’offerta finale di 460 euro. I fondi raccolti alla fine di quest’iniziativa di solidarietà andranno a sostenere progetti di cura, assistenza e accoglienza per bambini e famiglie all’interno del percorso ospedaliero di Firenze.

Archiviata quindi l’edizione 2025 della “Mostra del Chianti“, nei prossimi mesi l’attenzione non potrà non andare all’edizione 2026. "Nove giorni intensi, animati da degustazioni guidate, eventi culturali, musica e tanto vino con una grande affluenza di pubblico che ha attraversato il centro del paese. È stata un’edizione davvero partecipata – ha commentato il sindaco Alessio Mugnaini a proposito della Mostra – che ha saputo coniugare la promozione delle nostre eccellenze vinicole con l’impegno sociale e la cultura. Un grazie sentito a tutte le aziende, ai volontari, alle associazioni, agli artisti, ai visitatori e a chi ha reso possibile questo grande evento di comunità".