Dai tanghi argentini alle note di classica

EMPOLIDoppio appuntamento anche questa settimana con le rassegne musicali a cura dell’associazione Il Contrappunto. Si parte stasera con "Musica nelle frazioni", che alle 21.15 fa tappa nel giardino della ex scuola dell’infanzia di Fontanella, in via Senese Romana: Donatella Alamprese Ensemble, composto da Donatella Alamprese (voce, nella foto), Marco Giacomini (chitarra) e Andrea Farolfi (violino), proporrà "Buenos Aires… Parigi… New York – Astor Piazzolla e Saùl Cosentino". Dalle musiche modulate sui testi di Borges, Trejo e Ferrer ai tanghi in italiano e francese, l’itinerario musicale si impreziosirà di un omaggio al grande compositore Saùl Cosentino, amico fraterno di Piazzolla e suo allievo, oggi riconosciuto suo erede in Argentina. Un artista con il quale Donatella Alamprese collabora da molti anni. Domani sera alla stessa ora, invece, spazio a "Note nei chiostri empolesi" con le musiche di Mozart, Darmanin e Grieg nel chiostro di Santa Maria a Ripa in via della Repubblica. Protagonisti Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell`Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, e l’Orchestra Il Contrappunto, diretti dal maestro Damiano Tognetti. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. Inoltre per poter essere sempre informati sulle attività e i concerti dell’associazione, adesso è attivo anche il Canale WhatsApp Il Contrappunto.