Studio Stefanelli. La galleria d’arte che non ti aspetti

EMPOLIUno studio legale può essere anche una galleria d’arte? La risposta è sì grazie a "Stefanelli & Partners" di via XI Febbraio a Empoli. Per il secondo anno consecutivo, ossia da quando è stata inaugurata la nuova sede, all’interno dei locali dello studio legale attivo non solo nell’empolese ma anche in tutta Italia, saranno esposte delle opere di alcuni tra gli artisti più importanti della scena contemporanea urbana locale, nazionale e internazionale: Ache77, Alessio Londi, Exit-Enter, Lisa Gelli, Giovanni Dallospazio, KRAITA317, Monograff, Mr. G, Muz, Nulo, Taleggio, Zed1 e Zero Fluido. L’allestimento è stato curato da Street Leves Gallery di Firenze, la prima galleria di arte urbana della Toscana. Nata nel 2016, Street Leves Gallery, che lavora prevalentemente in progetti urbani su edifici pubblici, ha da sempre messo al centro del proprio sviluppo l’indagine dei vari livelli di interazione dell’arte, tra strada, pubblico e spazio espositivo, interagendo con il tessuto urbano in un scambio reciproco e dinamico, in costante mutamento.

"Si tratta della seconda esposizione semi-permanente, che anche negli anni futuri continueremo a cambiare una volta l’anno – spiega il titolare Gian Paolo Stefanelli –. Le opere, tra quaranta e cinquanta, sono state esposte in ogni stanza dello studio suddivise per autore. Chiaramente, essendo uno studio legale, la nostra non è una classica mostra, ma è comunque possibile visitarla chiaramente previo appuntamento". Oltre a molti importanti imprenditori locali, al vernissage hanno partecipato anche il sindaci di Empoli Alessio Mantellassi e quello di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, l’ex sindaco di Empoli Brenda Barnini e i vice sindaci rispettivamente di Montespertoli e Vinci, Marco Pierini e Daniela Fioravanti. La mostra ha lo scopo di unire professionalità e arte, portando attraverso delle opere che si integrano perfettamente negli ambienti di lavoro, bellezza ed armonia per tutti i professionisti e clienti che quotidianamente vivono quegli spazi.