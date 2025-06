Cerretese Pallavolo: stagione perfetta con 30 vittorie e promozione in Serie C

Chi ha detto che la perfezione non esiste? Trenta partite, trenta vittorie. Come si può descrivere la stagione della Cerretese Pallavolo se non con l’aggettivo ‘perfetta’? Il punto esclamativo ad un’annata veramente super le biancoverdi ‘medicee’ lo hanno messo domenica scorsa espugnando con un netto 3-0 il palazzetto di San Casciano Val di Pesa, casa del Chianti Volley, e festeggiando così il salto in Serie C. E mai promozione fu più meritata: appena 13 i set persi in 9 mesi di partite. Una gara, la quarta ed ultima del triangolare play-off, che era una vera e propria finale: perdendo la prima partita stagionale 3-0 o 3-1, la Cerretese avrebbe infatti visto sfumare ad un passo dal traguardo il proprio obiettivo.

Le biancoverdi sono state però brave ad incanalare subito la gara sui binari giusti, dominando il primo set (25-9) e tenendo sempre a distanza le avversarie anche nel secondo (25-18). E vincendo due set la promozione è diventata certa: anche in caso di ko al tie-break con le due squadre che avrebbero chiuso così a pari punti, la Cerretese sarebbe infatti stata davanti per quoziente punti. Ma la squadra di Angiolini non si è accontentata ed ha voluto mettere la ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa dominando anche il terzo set (25-16) dopo il quale è scoppiata la festa insieme ai tanti tifosi cerretesi giunti a San Casciano.

"È difficile trovare le parole per descrivere una stagione così: l’abbiamo programmata, l’abbiamo vissuta e ora ci godiamo questa promozione, la terza in quattro anni, tutte conquistate sul campo – esordisce il direttore sportivo, Stefano Berlincioni –. Le ragazze hanno fatto un lavoro encomiabile e lo staff le ha messe nella condizione di migliorare, preparando allenamenti e partite con la massima cura. È una vittoria di tutto l’ambiente: tra l’altro della rosa fanno parte ben quattro atlete Under 18 cresciute proprio nel nostro settore giovanile. La loro presenza sarà da stimolo per tutte le altre squadre giovanili, che tra l’altro hanno partecipato in massa al match di San Casciano".

Si.Ci.