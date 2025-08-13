Toscana, la Regione convocherà il tavolo di crisi per la conceria Pegaso

Firenze, 13 agosto 2025 - La crisi della conceria Pegaso Spa mette a rischio 43 posti di lavoro, e la sindaca di Fucecchio (Firenze) Emma Donnini interviene per sostenere i dipendenti e le loro famiglie. "Lunedì sono stata contattata dal sindacato Cgil, che mi ha informato della situazione allarmante dell'azienda - spiega la prima cittadina - martedì ho ricevuto le prime richieste di aiuto da parte dei lavoratori e ho contattato personalmente l'assessora regionale Alessandra Nardini per convocare un tavolo di crisi. Siamo vicini alle famiglie che affrontano un momento molto complesso. È fondamentale unire le forze per rispondere alle emergenze, sia con i servizi sociali sia con azioni concrete da parte delle istituzioni, per supportare i lavoratori e aiutare le famiglie a superare questo periodo difficile". La richiesta di convocare un tavolo di crisi è stata immediatamente accolta dall'assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini. "Sono stata informata dalla sindaca Donnini sulla situazione della conceria Pegaso Spa - spiega Nardini -. La Filctem Cgil ha fatto pervenire formale richiesta all'unità di crisi regionale per l'attivazione di un tavolo. È una situazione che ci preoccupa, per i lavoratori, le loro famiglie e per il territorio. Non è purtroppo la prima azienda del settore moda in difficoltà negli ultimi mesi. Da oltre un anno chiediamo al Governo strumenti adeguati per far fronte alla grave crisi del settore". Secondo l'assessora, a complicare la situazione vi è anche lo scarso rispetto dell'azienda verso le organizzazioni sindacali: "I sindacati non sono stati informati, ma sono stati gli operai stessi a rivolgersi a loro. Regione Toscana agirà prontamente per salvaguardare i posti di lavoro e garantire la continuità produttiva. Accogliamo pertanto la richiesta di convocazione del tavolo regionale di crisi".