Iperfinish Fucecchio conquista il titolo regionale a cronometro in montagna

La stagione 2025 ha offerto al forte gruppo allievi Iperfinish di Fucecchio, l’occasione per conquistare il primo titolo regionale quello a cronometro in montagna svoltosi lungo i 5 km e 650 metri da Monsummano Terme a Montevettolini. Ed appena 24 ore dopo un altro trionfo completo a Cavriago in provincia di Reggio Emilia con 4 atleti nei primi cinque. La maglia di campione toscano è stata indossata dal lucchese di Capannori Edoardo Agnini alla terza vittoria stagionale. Anche in questa prova contro il tempo è stato un trionfo Iperfinish in quanto il titolo si è giocato sul filo dei secondi tra due compagni di squadra, Agnini e Spanio, con il primo che ha preceduto il pratese di un secondo. In quarta posizione Andrea Mori e in sesta Emanuele Favilli, mentre sono finiti più lontano Scappini e Luci.

Agnini e Spanio hanno viaggiato pressoché sullo stesso tempo con Spanio in leggerissimo vantaggio nella prima parte della gara e con Agnini che ha recuperato nella seconda parte finendo primo sulle pietre della medioevale Piazza Bargellini a Montevettolini. Dopo questo successo la Iperfinish ha affrontato la trasferta in Emilia per disputare la gara di Cavriago conclusasi con una schiacciante vittoria. Al suo secondo successo si è affermato il livornese Andrea Mori davanti al compagno di squadra Luci, mentre dopo il terzo posto di Tommaso Fogli dell’Empolese, ci sono stati il quarto posto di Scappini e il quinto di Agnini. Ora la squadra è attesa da un paio di impegni importanti come il Campionato Toscano in linea di Pieve a Fosciana in Garfagnana previsto per domenica 29 giugno, seguito da quello italiano a Gorizia in programma domenica 6 luglio.

Antonio Mannori