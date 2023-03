Uova di Pasqua a sostegno dell’Ail

EMPOLESE VALDELSA

Un uovo di Pasqua che contiene molto di più di una semplice sorpresa. In oltre 4.300 piazze italiane, nelle giornate di oggi e domani, sarà possibile acquistare le Uova di Pasqua Ail, appuntamento con la Solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, giunto alla sua 30ª edizione. Tra le città che ospiteranno l’iniziativa anche Empoli, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Montespertoli. Piazza della Vittoria a Empoli, all’angolo con via del Giglio, ospiterà nelle giornate di oggi e domani, dalle 10 alle 19, lo stand di Ail, dove poter acquistare le uova, al latte o fondente. Nel comune di Castelfiorentino i volontari Ail venderanno le uova, sempre in questo fine settimana, in piazza Cavour. Due sono gli stand invece a Montelupo Fiorentino: uno in piazza dell’Unione Europea, piazza del mercato, dalle 9 alle 12 di questa mattina e uno in piazza Garibaldi, dalle 9 alle 19, per tutto il weekend. Anche nel comune di Montespertoli sono due gli spot Ail: sia oggi che domani sarà presente un gazebo in piazza Cairoli, mentre in Largo Gino Mazzoni, all’ingresso della Coop, solo oggi. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua Ail è di 12 euro.

Un’occasione per festeggiare la Pasqua dando il proprio supporto e sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia. L’iniziativa Uova di Pasqua Ail ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca e assistenza.