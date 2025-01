Uniti nella lotta contro le povertà. In campo anche la comunità cinese: "Buoni-spesa per i più bisognosi"

Sono sempre più numerosi i cittadini appartenenti alle fasce socialmente deboli, gli extracomunitari, gli anziani e le persone non autosufficienti che chiedono aiuto. Un fenomeno generale. dal quale non è immune certo il Valdarno e il territorio di Fucecchio. La solidarietà è fondamentale, specie quando diventa anche motore di integrazione. Succede a Fucecchio, appunto. L’ennesimo gesto di vicinanza e solidarietà alla comunità di Fucecchio da parte dell’Associazione d’amicizia dei cinesi in Italia occidentale (Pisa, Empoli, Livorno, Massa, Lucca, Pistoia, Siena), che ha donato dei buoni spesa da distribuire alle fasce della popolazione che vivono situazioni di difficoltà economica.

Ad accogliere i rappresentanti dell’associazione nella sala consiliare del Comune di Fucecchio sono stati la sindaca Emma Donnini e l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, che hanno voluto portare il ringraziamento dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità fucecchiese. I buoni saranno consegnati ad Auser e Caritas, che si occuperanno della distribuzione tra le famiglie più bisognose del territorio.

“Un’azione concreta che testimonia ancora una volta la vicinanza e l’amicizia della comunità cinese - commenta l’assessore Lazzeretti -, che già negli anni scorsi si è dimostrata solidale con Fucecchio facendo varie donazioni destinate alle fasce più deboli. Un gesto doppiamente importante anche nell’ottica di un processo di integrazione oggi quanto mai necessario". L’impegno sul territorio è sinergico. da parte di associazioni e istituzioni per dare la maggiore vicinanza a chi ha bisogno. Così come lavora la Caritas con la sua articolare sul territorio. Nel 2023 Caritas affrontato il disagio abitativo di donne e di donne con bambini creando due oasi abitative di cui uno a Fucecchio. Durante lo scorso anno una squadra di volontari e volontarie si è mosso su tutto il territorio diocesano per la mappatura degli immobili di proprietà parrocchiali. Perché il problema casa è serio. Ma ci sono anche le urgenze quotidiano, quelle per fare la spesa. E su questo serve l’aiuto di tutti. Il dono, quindi, ancora una volta del’associazione di amicizia dei cinesi in Italia è importante e si carica di significati. Ci parla di una comunità compatta e sempre più solidale.

