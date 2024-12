Unicoop seleziona profili per addetti alle vendite Unicoop Firenze cerca addetti alla vendita per supermercati in sette province toscane. Requisiti: orientamento al cliente, flessibilità, disponibilità a lavorare part time. Offerta contratto a tempo determinato. Altre posizioni aperte. Candidature su unicoopfirenze.altamiraweb.com/annunci-lavoro.