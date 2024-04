Unicoop cerca 700 lavoratori

In vista della stagione estiva, Unicoop Tirreno – presente con 100 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria - cerca 700 lavoratori per potenziare il personale dei punti vendita. La cooperativa offrirà contratti di somministrazione di 6 mesi, con profilo part-time, a non meno di 24 ore settimanali, con le stesse caratteristiche e tutele dei contratti dei dipendenti già assunti e con applicazione delle garanzie offerte dal contratto nazionale e dal contratto integrativo aziendale, che prevede maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo. La ricerca è aperta a tutti, dai giovani agli adulti, senza limiti di età e vincoli di esperienza, e riguarda tutti i profili presenti nei punti vendita, dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Previsto formazione per l’inserimento negli organici. Le domande su unicooptirreno.it, nella sezione ‘Lavora con noi’. La selezione avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate come Adecco, Manpower e Openjobmetis. "Come gli scorsi anni, abbiamo necessità di rafforzare il personale dei supermercati, per far fronte al flusso di turisti, previsto nei territori dove siamo presenti coi nostri punti vendita. Per questo – spiega il direttore del personale di Unicoop Tirreno, Luigi Pozzessere – abbiamo deciso di avviare la ricerca di personale, che rappresenta anche il modo più diretto per entrare a far parte della cooperativa". Numerose le opportunità di lavoro che arrivano anche da Unicoop Firenze, che sta continuando gli eventi sul territorio – questo mese ad Arezzo e Siena - per incontrare candidate e candidati interessati ad intraprendere il percorso di allievi capireparto. Per consultare tutte le posizioni aperte: www.coopfirenze.it/lavora-con-noi.