Un’auto travolta dal treno. Si era bloccata sui binari

L’auto ridotta a un ammasso di lamiere dal treno che non è riuscito a fermarsi. È un mezzo miracolo quello accaduto nella serata di ieri in via Giacomo Matteotti a Castelfiorentino dove in corrispondenza del passaggio a livello una macchina è rimasta sui binari ed è quindi stata colpita dal convoglio in transito. Illesa la conducente che ha avuto il tempo di scendere e allontanarsi prima che avvenisse l’impatto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino e di Empoli, che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata, in attesa dell’arrivo dell’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest per rimuoverla appunto dal sedime ferroviario. Un incidente spaventoso che avrebbe però potuto avere conseguenze ben maggiori in una giornata segnata, sempre a Castelfiorentino, già dal brutto incidente che ha coinvolto una Panda che si è ribaltata dopo varie giravolte. Anche in questo caso un mezzo miracolo: 38enne in codice giallo.