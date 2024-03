Una vita indipendente: "Tanti disabili a rischio"

ll Garante per i diritti dei disabili del Comune di Fucecchio, Mariano Gasperini, esprime preoccupazione per il rischio che oltre mille disabili in Toscana possano perdere la loro condizione di “vita indipendente” a seguito delle ultime decisioni della Regione. Un atto nel quale verrebbe cancellata la definizione di “vita indipendente“ così come riconosciuta pure nei trattati dell’Onu. "Una definizione che la Toscana aveva fatto propria circa 20 anni fa – dice Gasperini – Ora circa 1.100 cittadini con disabilità al 100% rischiano di trovarsi di fronte alla scelta di essere inseriti in una Rsa o di non essere più indipendenti". Gasperini precisa che "questo riguarda quei disabili che hanno necessità di un assistente personale per espletare le loro funzioni fisiologiche e umane in sicurezza – conclude –. Alcuni cittadini di Fucecchio, disabili al 100 %, mi hanno manifestato preoccupazione per un futuro che non prevederebbe più per loro la libertà di muoversi e agire con un assistente personale".