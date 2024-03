Una storia esemplare di impegno

Un momento per riflettere e ripercorrere una storia esemplare. In occasione della giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo alle 21,30, sarà presentato nei locali della biblioteca Emma Perodi, il libro di Carla Paci intitolato ’Lei c’era-Lina Paci e il suo impegno solidale’, dove l’autrice, presente alla serata, racconta la storia della madre e della sua vita passata tra la politica e le attività sindacali. Sono previsti gli interventi del sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e le letture di brani a cura di Elisabetta Santini. Lina Paci, fiascaia, fu antifascista e comunista, aiutò i partigiani durante la Resistenza, e spese la sua vita all’insegna di un forte impegno sociale che la portò a realizzare tantissime attività a favore della cittadinanza.

’Lei c’era - Lina Paci e il suo impegno sociale’ (Masso delle Fate, 167 pagine), scritto dalla figlia Carla Paci, è una testimonianza intima e di grandissimo valore per raccontare la vita di Maria Bianchi nei Paci. Dal libro emerge la storia di una donna generosa che si mise al servizio della comunità, aiutando i più deboli. Una storia esemplare che sarà nuovamente portata alla luce in occasione appunto della giornata internazionale della donna nell’incontro in programma a Cerreto Guidi.