Una raccolta fondi per madre e figlio

Gli amici di Matteo Moriani si stanno mobilitando da giorni. Ora anche su growish.com, un sito di crowdfunding, (raccolta fondi). C’è la foto di Matteo Moriani con una delle sue pizze, il suo sorriso intelligente e la scritta "Matteo vive" e un’altra frase "nascita bambin# Denise Matteo". Un sostegno a Denise che improvvisamente si è trovata senza il padre della creatura che porta in gremdo e al contempo l’attività che insieme al suo Matteo avevano deciso di avviare. "Aiutiamo Denise a tenere vivo il sogno di Matteo, teniamo il suo food truck in movimento, sosteniamo Denise per la prossima nascita del loro figlio".