Una “Questione delicata“ tutta da ridere

Una serata di risate, in compagnia degli attori amatoriali de La Nave, è quella che offre stasera il cartellone del "Settembre limitese". Alle 21.30 in piazza Fucini a Limite sull’Arno andrà infatti in scena "Questione delicata (madre certa padre meno!)", commedia brillante in tre atti in vernacolo di Antonella Zucchini. La storia è ambientata a fine anni Cinquanta nella casa della famiglia Tirinnanzi dove Amedeo, sposo della ipocondriaca Cornelia, aspetta il nuovo pretendente ed aspirante genero che deve fidanzare e sposare Colomba, l’unica figlia avuta dopo tanti tentativi per un maschietto. Quando il giovane arriva, Italo Bini, scopre però attraverso una rivelazione improvvisa contenuta in una lettera notarile, che il suocero è anche suo padre. Per questa ragione cerca di aggraziarsi il buon Amedeo, il quale però interpreta male i suoi sentimenti. La situazione precipita quando la verità viene a galla, ma non è tutta. A mettere il dito nella piaga ci pensano le tre sorelle di Amedeo, Ida, Vera e Ortensia. Ma le sorprese non finiscono qui. A rendere brillante la commedia anche due evasi, un brigadiere e una particolare domestica. Personaggi che si intrecceranno tra loro in una serie di equivoci, fraintendimenti e situazioni paradossali che indurranno il povero Amedeo a penare non poco per risolvere la "delicata" questione. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.