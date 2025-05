Sagra del Pesce con “Storie assurde“

Torna ad animarsi il Parco di Serravalle ad Empoli, che da domani a domenica ospiterà la Festa del Pesce, con specialità di mare da poter gustare giovedì e venerdì a cena e sabato e domenica anche a pranzo (informazioni al 331 9749060 o 334 8092835). Ricco il programma di musica ed intrattenimento con il gran finale di domenica riservato a Bobo Rondelli (nella foto). Dalle 18, infatti, l’artista livornese suonerà sul palco in una tappa del suo tour "Storie Assurde Live 2025": una selezione dei suoi brani più ironici e scanzonati, nonché spensierati, alcuni dei quali mai pubblicati prima in un disco.

Un invito a riscoprire il suo mondo fatto di canzoni, racconti e suggestioni, capaci di divertire e far riflettere. Per l’occasione Bobo sarà accompagnato dalla band pop-swing Musica da Ripostiglio, che oltre ad aver partecipato alle registrazioni dell’album ne ha curato anche gli arrangiamenti. Intanto, però, domani si parta con una serata di musica live a 360°, mentre venerdì in consolle ci sarà Davide Bianucci e sabato spazio a Connessioni sonore: una giornata pensata per offrire agli artisti emergenti, musicisti e appassionati opportunità concrete di crescita, confronto e visibilità con consulenze, talk tematici e Open Mic per far ascoltare la propria musica. A chiusura il concerto live con la musica di Migliorini, Nelea, Cody, Grooviera e Centherbe.