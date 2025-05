Era scomparso nel bosco. Anziano messo in salvo

Tanta paura, ore di ricerche intense con una eccezionale macchina dei soccorsi dispiegata sul territorio e poi finalmente il lieto fine. Un uomo di 87 anni era scomparso nel tardo pomeriggio di due giorni fa, quando da Cerreto Guidi si era diretto in auto verso Sovigliana. Ed è stato ritrovato ieri mattina, fortunatamente ancora vivo, in un’area boschiva del territorio. L’anziano era scomparso nel pomeriggio dello scorso lunedì nella zona di via Grocco, a Sovigliana, in seguito ad un guasto alla sua automobile. Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze raccolte hanno confermato come l’ottantasettenne si fosse poi incamminato a piedi in direzione di Collegonzi. Con il passare delle ore crescevano anche le preoccupazioni dei familiari e degli amici che non avevano più sue notizie: anche la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e il primo cittadino vinciano Daniele Vanni avevano lanciato un appello sui social.

Già da qualche ora erano tuttavia entrate nel vivo le ricerche: i vigili del fuoco sono intervenuti in supporto alla polizia poco dopo la mezzanotte di ieri una volta attivato il piano prefettizio è stata inviata sul posto la squadra di terra e l’Unità di Comando Locale con il funzionario e il personale Tas-Topografia Applicata al Soccorso per la pianificazione e la gestione delle squadre di pompieri e delle associazioni di volontariato. Sul posto anche le unità cinofile e il nucleo Sapr che con un drone dotato di termocamera ha effettuato il sorvolo delle zone boschive. Ieri mattina si è infine rivelato risolutivo l’intervento dell’elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo, che ha effettuato il sorvolo della zona riuscendo ad individuare la persona dispersa. Effettuata la discesa con verricello, gli elisoccorritori, dopo un controllo delle condizioni sanitarie, hanno imbracato e recuperato l’uomo con verricello per trasportarlo in una zona accessibile ai mezzi, dov’è stato affidato ai sanitari e condotto in ospedale in ambulanza per i successivi accertamenti.

Giovanni Fiorentino