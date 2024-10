Una nuova bottega ceramica. L’apertura oggi in centro

La rivincita dei piccoli borghi, delle botteghe artigianali e dello slow tourism. Se ci fosse uno slogan, sarebbe questo. Fa notizia l’inaugurazione, prevista per le 17 di oggi, del negozio di ceramiche "La Galleria Nuove Forme d’Arte", che da via XX Settembre si sposta in Corso Garibaldi andando a riqualificare un fondo storico sfitto da decenni. "Una scelta contro corrente - anticipa Matteo Mirenda, 32 anni, figlio del maestro vasaio Salvatore, che gestisce l’attività di famiglia tramandata da generazioni - Apriamo un negozio in centro quando i centri storici sono sempre più deserti". Che non apriva una bottega ceramica a Montelupo erano anni. I Mirenda hanno avviato la loro nel 2000; ora il trasloco nell’ex macelleria per raccontare una storia nuova. "Rispetteremo la memoria di questa attività, andando a raccontare di noi. Manterremo alcune peculiarità come la cella frigorifera, trasformandola in un elemento nuovo, scale in ceramica a prova di social". Un negozio instagrammabile "che parla di Montelupo, per portare la pubblicità della sua arte nel mondo". Obiettivo, continuare a unire la produzione artigiana al turismo, offrendo ai visitatori un’esperienza che consente di conoscere i segreti dei maestri vasai. "Ogni settimana riceviamo decine di persone da tutto il mondo nel nostro laboratorio. Imparano a usare il tornio, ringraziandoci per aver fatto scoprire una dimensione fuori dal caos di Firenze". Un format che spopola e ora avrà una casa nuova.

Y.C.