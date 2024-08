Una notte insieme alla collezione Lensi

Il museo di Fucecchio continuerà ad animarsi di notte anche la prossima settimana, grazie all’ultima data del ciclo di eventi denominato "Una notte al museo". Tranquilli, non si tratta di nessuno strano episodio di reperti che prendono vita, come nello spassoso omonimo film del 2006, bensì della bella occasione di una visita guidata serale alla collezione ornitologica Lensi, accompagnati dal naturalista Alessio Bartolini. L’appuntamento è per mercoledì prossimo 7 agosto alle 21.30. Dopo la visita sarà possibile gustare un piccolo buffet sulla terrazza del museo, ammirando la vista notturna su Fucecchio e il Parco Corsini. Si tratta di una collezione unica nel suo genere, composta tra il 1881 e il 1925 dal medico Adolfo Lensi nella sua villa di Ponte a Cappiano. Qui si dipana il racconto delle principali specie presenti nel Padule di Fucecchio attraverso una raccolta di esemplari censiti nelle loro tipologie, aspetto e abitudini. L’evento è organizzato con il supporto della Sezione Soci Coop di Fucecchio, della Sezione Valdarno Inferiore del Club Alpino Italiano e della Sezione Valdarno Inferiore di Italia Nostra. L’accesso è gratuito ma è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare telefonando direttamente al museo al numero 0571 268262 nelle ore di apertura (dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 16 alle 19).