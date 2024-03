Una lotteria solidale. I negozi fanno squadra. L’iniziativa per Pasqua: "Vogliamo aiutare"

EMPOLI

Un uovo di cioccolata ed altri otto premi saranno allottati con l’iniziativa promossa e ideata da Veronica Pilloni, titolare del negozio Hope Concept Store di Empoli, a cui hanno aderito altri otto commercianti del centro storico cittadino. Al di là delle possibilità di vittoria, però, acquistando i biglietti che sono da ieri in vendita all’interno dei negozi aderenti al prezzo di 2 euro, si potrà soprattutto fare della beneficenza. L’intero ricavato della lotteria di Pasqua sarà infatti devoluto all’associazione Porte Aperte aps Onlus di Sovigliana a Vinci, come spiega la stessa Veronica Pilloni. "Quando mi è venuta in mente questa idea – spiega – una mia amica che lavora come assistente sociale mi ha detto “ma perché non devolvete tutto a Porte Aperte, che non riceve alcun tipo di benefit?“. Una sollecitazione che ho colto al balzo perché mi è piaciuta l’idea di poter sostenere un’associazione locale che si occupa di recuperare persone con fragilità e offrire loro opportunità di lavoro. L’unione degli otto negozianti del centro storico rappresenta un esempio di solidarietà e coesione che va lodato. Attraverso questa lotteria la comunità empolese avrà l’opportunità di dimostrare il proprio supporto alle persone bisognose e di contribuire a rendere la nostra città un luogo più inclusivo e solidale".

I negozi coinvolti nella lotteria sono Hope Concept Store, Bebe Mon Amour, Ottica Pianigiani, Lastrucci Home, Armonie di Pizzo, Estetica Flair, Bar Cristal e lo Studio di Personal Training Phisique Labs, che metteranno in palio premi dall’armocromia (analisi e studio dei colori della persona) a una colazione passando per un trattamento estetico ed una visita generale fisica o un buono fino ad oggettistica varia come occhiali da sole, lampada lava e candele profumate. L’estrazione si terrà il 30 marzo presso il negozio Bebe Mon Amour e verrà trasmessa in diretta sulla pagina Instagram dell’attività commerciale. "Sono contenta di poter aiutare persone vicine a noi – aggiunge la titolare Lorena Celotto –. Questo sarà il fioretto di quest’anno, che sono solita fare per Pasqua".

L’associazione Porte Aperte opera da 14 anni, dedicandosi al sostegno di individui vulnerabili e offrendo loro possibilità concrete di rientrare nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi. "Siamo stati contentissimi di questa iniziativa – ammette entusiasta una delle responsabili, Grazia Becarelli – perché questo contributo andrà a sostengo dei nostri vari progetti. Abbiamo tra le altre una falegnameria, una caffetteria, un laboratorio, ci occupiamo di recupero materiali e diamo la possibilità di trovare lavoro presso aziende locali. Si tratta di persone con problemi psichiatrici, piuttosto che autistiche o con altri handicap, oppure alle prese con una dipendenza, un fallimento o che si sono ritrovate in povertà, fino a giovani madri. Portiamo avanti le nostre attività esclusivamente con l’autofinanziamento e questa iniziativa per noi è manna dal cielo".

Simone Cioni