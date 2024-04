Una comunità in lutto. Storica commerciante si è spenta a 84 anni: "Era una donna solare"

"Se ne è andato un pezzo importante della nostra comunità. Un pezzo bello dei ricordi di molti di noi montelupini". Con un messaggio commosso, l’assessora alla Cultura Aglaia Viviani è stata tra i primi a dare l’annuncio della scomparsa di Gabriella Capaccioli. Una notizia che ha scosso tutto il paese. Ottantaquattro anni, storica commerciante montelupina, la "Gabriella di Rita", come tutti la chiamavano affettuosamente facendo riferimento alla madre titolare della bottega di famiglia, ha lavorato tutta la vita nel negozio di tendaggi e stoffe aperto nel 1939 in via Roma. "Da Rita" è stato un punto di riferimento per tutti, fino alla pensione di Gabriella, arrivata negli ultimi anni Ottanta. Ad affiancarla nel lavoro e non solo, l’amore di una vita intera, il marito Nicola Cacioli, col quale Capaccioli ha avuto 4 figli. "Era una donna molto espansiva, affettuosa, sempre solare e sorridente" ricorda chi l’ha conosciuta e oggi la piange. Con il marito ha inoltre fondato, insieme ad altri montelupini, la compagnia teatrale Mignon diventandone una delle attrici comiche più apprezzate. Ed è proprio il gruppo teatrale oggi a stringersi intorno alla famiglia. "Con lei se ne va una colonna della nostra Compagnia. Quanto ci hai fatto ridere, Gabriella. Grazie. Ora vai, e continua a far divertire gli angeli". La salma è esposta alle cappelle del commiato a Empoli fino alle 13 di oggi. Il funerale sarà alle 15 alla chiesa della frazione di Samminiatello.