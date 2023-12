Una cena benefica a sostegno del canile

Una cena da Oscar con un duplice scopo; da una parte festeggiare i primi 20 anni di attività e dall’altra aiutare il territorio. E’ un’iniziativa all’insegna del divertimento ma anche della solidarietà quella organizzata dalla scuola di ballo empolese Ola Latina, specializzata in danze caraibiche. Con la scusa del Natale, una serata a tema fissata per lunedì alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi, in perfetto stile hollywoodiano. Il ricavato della lotteria della "Notte delle Stelle" infatti, con tanto di premiazioni e nomination dedicate ai partecipanti, sarà devoluto in parte al Canile municipale Arca e in parte agli alluvionati del nostro territorio. L’evento è già sold out, con 150 persone pronte a ballare, sorridere e tendere la mano a chi ha bisogno.