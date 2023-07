Un tributo al re del pop Michael Jackson

EMPOLI

Dalle magnifiche composizioni sinfoniche di Beethoven e Mendelssohn e le colonne sonore di Rota, Morricone, Bacalov ad un omaggio alla leggenda e re del pop, Michael Jackson (nella foto). Quest’ultimo, infatti, è il prossimo appuntamento del cartellone estivo dei concerti promossi dall’associazione Il Contrappunto di Empoli, guidata dai maestri Damiano Tognetti e Andrea Mura. Si terrà martedì alle ore 21 presso il parco di Serravalle. Oltre all’orchestra Il Contrappunto, sotto la direzione di Damiano Tognetti, si esibirà anche il pianista Fernando Diaz. L’ingresso è gratuito.

La variegata stagione di concerti, che vanta la partecipazione di artisti di grande talento, che mira a trasformare Empoli in una capitale della musica e cultura. L’appuntamento successivo sarà invece venerdì prossimo 21 Luglio, sempre alle ore 21, alla Chiesa di San Stefano Protomartire alla Bastia di Ponte a Elsa per lo show “Le più belle colonne sonore“, a cura dell’ensemble I Quintett8ni. Anche in questo caso la partecipazione al concerto è libera.

Questa visione artistica e il desiderio di coinvolgere il pubblico sono il cuore pulsante di questa stagione 2023, che promette di creare un legame profondo tra le persone e la magia della musica.