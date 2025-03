Un ’tesoretto’ dalle multe per migliorare la viabilità

Nel 2024, sul territorio comunale, sono state accertate sanzioni per oltre 106mila euro. E pochi giorni fa, tramite una delibera di giunta, è stato quantificato in circa 44mila euro l’importo complessivo "da vincolare a titolo di sanzioni al Codice della Strada derivante dagli avanzi di gestione pregressi e dalle entrate assunte sulla competenza". Sono gli ultimi dati relativi alle contravvenzioni, in attesa che entrino in funzione i due velox ad Anselmo che restano in stand-by ormai dallo scorso autunno. La delibera prevede che parte della somma venga riutilizzata (come previsto dalla legge) per interventi legati alla sicurezza stradale: il Comune riutilizzerà una quota per operazioni manutentive delle strade di propria competenza, volte a migliorare la circolazione stradale. A livello generale, ammonta dunque a poco più di 106mila euro il totale delle multe per il mancato rispetto del codice stradale a Montespertoli. Un totale diminuito di circa 19mila euro rispetto al 2023, stando alle statistiche fornite dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Anche se solo una quota minima riguarda il mancato rispetto dell’articolo 142: ’solo’ 346 euro risultano le contravvenzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità sul territorio.

Ed ecco che si torna alla questione autovelox: il 2024 avrebbe dovuto coincidere con l’entrata in funzione dei due rilevatori di velocità sulla Strada Provinciale 80 all’altezza della frazione di Anselmo. Ma la sentenza che sul finire dello scorso anno aveva visto un automobilista multato a Lastra a Signa fare ricorso (e vincerlo) sulla mancata omologazione dell’apparecchio ne sta indirettamente allungando i tempi di entrata in vigore reale (al pari di diversi nuovi velox). E l’amministrazione, nel ricordare che l’entrata in funzione effettiva degli apparecchi sarà preceduta da comunicazioni informative alla cittadinanza, ha fatto sapere ieri che non ci sono novità all’orizzonte: difficile dire quando gli strumenti potranno "catturare" eventuali automobilisti indisciplinati.

